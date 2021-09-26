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Усик сам отдал чемпионские пояса Джошуа: зачем он это сделал

Александр Трикиша
26 сентября, 12:10
Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец победил Энтони джошуа и завоевал титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO

Александр Усик вернул пояса Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Украинец одержал победу единогласным решением судей. Сразу в ринге Усику вручили его титулы, позволили сфотографироваться, а затем… забрали!

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Усик самовольно принес пояса в раздевалку к Джошуа и вернул их бывшему обладателю. Но не нужно переживать!

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Дело в том, что чемпионские пояса в боксе являются именными, Усику вскоре сделают его личные пояса, а эти останутся британцу на память.

"Скоро увидимся", – перекинулись фразами боксеры.

И в самом деле – нас ждет реванш между Усиком и Джошуа! Такой пункт значится в контракте на бой. При этом, второй поединок был возможен только в случае победы украинца.

После боя Усик сделал громкое заявление о месте проведения повторного боя. "Блин. На "Олимпийском", в Киеве. Решится ли на это Джошуа?", – сказал Александр.

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