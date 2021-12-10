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Усик ризикує всією кар'єрою! Боксер повторив фатальну помилку Мілевського

Андрій Трофімов
10 грудня, 23:11
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прибув до Нью-Йорка, де на вихідних його друг і кум Василь Ломаченко проведе бій проти Річарда Коммі

Усик приїхав на бій Ломаченка в халаті / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик вибрав собі незвичайний образ. Боксер натяг на голову шапку-вушанку, а тіло прикрив халатом, з-під якого видніється олімпійка.

У такому вигляді боксер прогулявся на околицях легендарної арени "Медісон Сквер Гарден", де і відбудеться бій Ломаченко – Коммі.

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Підписники боксера залишилися в захваті від його прикиду:

  • Який крутий прикид
  • Батіна шапка
  • Саня у халаті
  • Оце прикид!
  • Ошатний Бро!
  • Шикарний вид

Щоправда, на думку прийшов одразу інший спортсмен, який після прогулянки у халаті практично поховав свою кар'єру – мова про Артема Мілевського, який з'явився в банному халаті на презентацію Олега Блохіна. Після цього випадку кар'єра Мілі пішла похилою.

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До речі, напередодні бою відбулася традиційна процедура зважування. Ломаченко та Коммі показали однакову вагу. А ще боксери продемонстрували свої манери під час дуелі поглядів.

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Сам Усик поки що залишається у підвішеному стані. Рішення про реванш з Ентоні Джошуа так і не ухвалено. Раніше з'явилися чутки, що Джошуа готовий поступитися Усиком Ф'юрі за 40 мільйонів доларів.