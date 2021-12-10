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Усик рискует всей карьерой! Боксер повторил роковую ошибку Милевского

Андрей Трофимов
10 декабря, 23:11
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Нью-Йорк, где на выходных его друг и кум Василий Ломаченко проведет бой против Ричарда Комми

Усик приехал на бой Ломаченко в халате / Фото: Коллаж: Сегодня

Усик выбрал себе необычный образ. Боксер натянул на голову шапку-ушанку, а тело прикрыл халатом, из-под которого виднеется олимпийка.

В таком виде боксер прогулялся в окрестностях легендарной арены "Медисон Сквер Гарден", где и состоится бой Ломаченко – Комми.

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Подписчики боксера остались в восторге от его прикида:

  • Какой крутой прикид
  • Батина шапка
  • Саня в халате
  • Вот это прикид!
  • Нарядный Бро!
  • Шикарный вид

Правда, в голову пришел сразу другой спортсмен, который после прогулки в халате практически похоронил свою карьеру – речь об Артеме Милевском, явившемся в банном халате на презентацию Олега Блохина. После этого случая карьера Мили пошла по наклонной.

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Кстати, накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Ломаченко и Комми показали одинаковой вес. А еще боксеры продемонстрировали свои манеры во время дуэли взглядов.

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Сам Усик пока остается в подвешенном состоянии. Решение о реванше с Энтони Джошуа так и не принято. Ранее появились слухи, что Джошуа готов уступить Усика Фьюри за 40 миллионов долларов.