Усик прославив гопак на весь світ: що про нього пишуть іноземці

Олександр Усик зробив гопак відомим на весь світ / Фото: REUTERS

Олександр Усик станцював гопак після перемоги над Ентоні Джошуа. Народний український танець привернув не меншу увагу, ніж сенсаційна перемога нашого земляка. В'єтнамський сайт Thethao присвятив цій темі цілу статтю.

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"Гопак – український народний танець досить давнього походження – від гордих воїнів запорозьких козаків", – знайомлять нас з танцем в'єтнамці.

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Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Цей танець, що виконується запорозькими козаками після їхніх перемог на полях битв, поступово став частиною українського фольклору – і традицією, що збереглася до наших днів. Тепер цей танець, який ви могли розраховувати побачити тільки на ТБ або в театрі, Усик виконує на рингу – з гордістю!

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Вперше Усик виконав гопак після перемоги на Олімпіаді-2020 в Лондоні. Тоді ще голову боксера прикрашав козацький оселедець. Усик запам'ятався експертами і вболівальникам божевільним темпераментом.

"Стародавні запорозькі козаки, насправді, дуже близькі нам, українським боксерам, за бойовим духом. Тільки ми боремося не на полі бою, а на ринзі!" – пояснював свій вибір Усик в 2012-му.

Витоки любові Усика до народних танців тягнуться ще з дитинства . До речі, саме заняття танцями вважають головним чинником його швидких ніг.

"Коли я вчився в школі, я ходив в клас народних танців. У вихідні дні цей маленький хлопчик брав участь в шкільних культурних та мистецьких заходах, носив вишиванки і шаровари і люто танцював з однолітками", – згадував дитинство боксер.

І всього за одну ніч Усик знову прославив танець гопак. Ролики з українським народним танцем мелькали в стрічках новин не рідше, ніж відео самого бою.

"Не було сил, це емоції. Були сили, але потрібно було ще доїхати до готелю, здати допінг, пройти всі прес-конференції. Не планував спочатку , Багато речей роблю, які мені підказує мій внутрішній стан", – зізнався після повернення до Києва Олександр.

Зараз заговорили про проведення реваншу в Києві. Автор статті вважає це чудовою ідеєю, адже після першого бою в лігві Джошуа було б логічно провести другий бій на території Усика.

"У разі перемоги Усик знову виконає гопак перед рідними вболівальниками? Може бути, тому, що Усик посмів танцювати з найнебезпечнішими людьми в світі", – підводить підсумок історії автор.

Кращі танці Олександра Усика: