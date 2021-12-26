Усик показав синів: тепер ясно, хто з них буде боксером (фото)

Усик і його сини / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися фотографії володаря чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика із синами.

Молодшому, Михайлу, у січні виповниться сім років. Старшому, Кирилу, у лютому буде дев'ять.

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З обома знаменитий українець вийшов на мороз позайматися спортом.

При цьому Кирило на селфі з батьком тримав під пахвою футбольний м'яч.

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А Михайло, стиснувши кулаки, став у ту ж боксерську стійку, що й його батько.

Мабуть, бути Кирилу Усику футболістом (до речі, Олександр тривалий час теж займався у школі футбольного клубу Таврія, яку покинув через безгрошів'я). Недарма він вже активно займається цим видом спорту у столичному клубі Лівий берег.

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Ну а Михайло Усик, як бачимо, готовий піти боксерськими стопами батька.

До речі, нещодавно Олександр Усик розповів про розмову зі старшим сином, яка відбулася у нього перед боєм з Ентоні Джошуа.

"Я лежав у Кирила в кімнаті, і він каже: "Ні, ну ти у Джошуа виграєш". Я в нього питаю: "А що мені для цього потрібно зробити?" І він відповідає: "Тату, тобі треба дуже старанно попрацювати". Йому вісім років, комар. Ти взагалі звідки знаєш, що мені треба робити... Але він дуже чітко все сказав – старанно попрацювати... Що ми й зробили".

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Додамо, що з дружиною Катериною Олександр Усик виховує трьох дітей: окрім синів, у них ще є 11-річна донька Єлизавета.

Усик і його донька-перекурка / Фото: Instagram

Зазначимо, що після сенсаційної вересневої поразки від українця британець Джошуа, який є батьком-одинаком, подумує зробити зі свого сина Джозефа Бейлі другого Усика.

"Нещодавно, боксуючи зі своїм сином, я задумався над тим, щоб переставити його в шульгу. У боксі не так вже й багато шульг, і зазвичай вони дуже технічні. Взяти того ж Усика", – заявив Ей-Джей.