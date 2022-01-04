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Усик зачекає: найкращий боксер світу вибрав у суперники мажору з Дубая

Андрій Трофімов
4 січня, 09:28
Флойд Мейвезер відкладе убік підготовку Ентоні Джошуа до реваншу з Олександром Усиком, щоб провести бій із юним багатієм Рашедом Белхасою

Мейвезер хоче допомогти другу знову стати чемпіоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Легендарний Флойд Мейвезер повертається у ринг. 44-річний американець повідомив, що 20 лютого проведе виставковий бій на вертолітному майданчику будівлі Burj Al Arab у Дубаї, де нещодавно відпочивав Олександр Усик.

Нагадаємо, Флойд – ексчемпіон світу у п'яти вагових категоріях. Провів на профі-рингу 50 боїв, усі виграв! Він найкращий боксер усіх часів та народів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec.

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Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

/ Фото: AFP


Остаточно з опонентом Мейвезер поки не визначився, але, найімовірніше, це буде місцевий мажор Рашед Белхаса на прізвисько Money Kicks, якому 5 січня виповнюється 20 років.

Рашед Белхаса – син мільярдера-забудовника з Еміратів Саїфа Ахмеда Белхаси. Хлопець – зірка Instagram, де має 2 млн фоловерів, і YouTube, там у нього 2,6 млн підписників.

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У своїх роликах майбутній суперник Мейвезера розповідає про своє розкішне життя. Одна тільки колекція його кросівок коштує понад 2 млн доларів.

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Нагадаємо, днями Флойд Мейвезер приєднався до тренувального табору Ентоні Джошуа, щоб допомогти другу повернути пояси у реванші з Олександром Усиком.

Ей-Джей готується до реваншу під наглядом Мейвезера / Фото: Колаж: Сьогодні

Однак у зв'язку з власним боєм, Флойду доведеться на певний час покинути Ей-Джея.

Відео тренування Джошуа під контролем Мейвезера