Усик подождет: лучший боксер мира выбрал в соперники мажора из Дубая

Мейвезер на время оставит Джошуа перед реваншем с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный Флойд Мейвезер возвращается в ринг. 44-летний американец сообщил, что 20 февраля проведет выставочный бой на вертолетной площадке здания Burj Al Arab в Дубае, где недавно отдыхал Александр Усик.

Напомним, Флойд – экс-чемпион мира в пяти весовых категориях. Провел на профи-ринге 50 боев и все выиграл! Он лучший боксер всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec.

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Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Окончательно с оппонентом Мейвезер пока не определился, но, скорее всего, это будет местный мажор Рашед Белхаса по прозвищу Money Kicks, которому 5 января исполняется 20 лет.

Рашед Белхаса – сын миллиардера-застройщика из Эмиратов Саифа Ахмеда Белхасы. Парень – звезда Instagram, где у него 2 млн фолловеров, и YouTube, там у него 2,6 млн подписчиков.

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В своих роликах будущий соперник Мейвезера рассказывает о своей роскошной жизни. Одна только коллекция его кроссовок стоит более 2 млн долларов.

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Напомним, на днях Флойд Мейвезер присоединился к тренировочному лагерю Энтони Джошуа, чтобы помочь другу вернуть пояса в реванше с Александром Усиком.

Эй-Джей готовится к реваншу под присмотром Мейвезера / Фото: Коллаж: Сегодня

Однако в связи с собственным боем, Флойду придется на время покинуть Эй-Джея.

Видео тренировки Джошуа под контролем Мейвезера