Усик підкрався до Ф'юрі непомітно: британець приклався до вуха українця

Усик і Ф'юрі - віч-на-віч у Нью-Йорку / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися нові подробиці першої зустрічі Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі біля рингу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку, де Василь Ломаченко здолав Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Усик прибув до США підтримати свого друга та кума Ломаченка, а Ф'юрі приїхав привітати промоутера Боба Арума з 90-річчям.

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Коли Ф'юрі, обхопивши Арума за плече, позував фотографам, ззаду до Циганського короля підкрався Усик і став у позу бодібілдера, похизувавшись своїми біцепсами.

Потім Усик відійшов назад, а Ф'юрі різко розвернувся і подався до українця.

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У цю мит, здавалося, могло статися все що завгодно – аж до бійки. Що не кажи, а Циганський король – майстер підігрівати інтерес до своїх боїв. Невже з Тайсона чи Олександра зараз злетять окуляри?

Але ні – майбутні потенційні суперники по-доброму потрусили один одного, стукнувшись як старі приятелі пліч-о-пліч.

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При цьому Ф'юрі вже встиг почати психологічну атаку на Усика – британець у розмові з українцем підкреслив свою перевагу в зрості, рукою показавши тому, що він на голову вищий (206 см проти 191 см), і Олександр, лише вставши навшпиньки, зможе до нього дотягнутися.

Потім Ф'юрі притулився до Усика і довго шепотів йому щось на вухо.

У підсумку, Усик поплескав Ф'юрі по правому плечу, Ф'юрі Усика – по лівому, і вони розійшлися.

Цікаво, що пізніше, вже за спиною в Усика, відповідаючи на запитання журналіста, що ж Ф'юрі сказав українцю, Тайсон вульгарно заспівав:

"Усик відс###че мої яйця-я-я-я"

Можливо, вже навесні Усик кулаками покарає Ф'юрі за таку образу. Щоправда, для цього потрібно, щоб погодилися відійти убік їхні обов'язкові суперники – Ентоні Джошуа у випадку з українцем та Ділліан Вайт у ситуації з Циганським королем.

Усик уже заявив, що волів би зустрітися навесні не з Джошуа, а з Ф'юрі, і здолати того красиво.