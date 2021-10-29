30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
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Усік об'єднує народи України та Росії! Окупанти захоплені позицією боксера

Андрій Трофімов
29 жовтня, 12:45
Знаменитий російський борець Роман Власов задоволений вчинками Олександра Усика, який ще жодного разу не назвав рідний Крим окупованою територією

Усик надихає Власова

Поки в Україні захищають любителів обійматися з друзями Путіна та тих, хто боїться назвати Крим окупованим, у Росії це використовують на свою користь.

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Дворазовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби росіянин Роман Власов висловив повагу до Олександра Усика. Власов вважає, що українець об'єднує народи.

"У мене величезну повагу викликає український боксер Олександр Усик. Його спортивний шлях дуже вражає, це гідна людина. Він прославився не лише як чемпіон, а й тим, що несе правильні цінності і дуже гідно поводиться в житті. Ми не знайомі, але я хотів би зустрітися з ним.

Олександр об'єднує наші народи, знає та пам'ятає нашу спільну історію та говорить про неї", – заявив Власов.

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Раніше ми писали, що славнозвісний український футболіст Артем Федецький ніколи не поїде до окупантів. Він хоче, щоб українські футболісти з Росії приїхали в АТО.

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