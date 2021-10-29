30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
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Усик объединяет народы Украины и России! Оккупанты восхищены позицией боксера

Андрей Трофимов
29 октября, 12:45
Знаменитый российский борец Роман Власов доволен поступками Александра Усика, который еще ни разу не назвал родной Крым оккупированной территорией

Усик вдохновляет Власова

Пока в Украине защищают любителей обниматься с друзьями Путина и тех, кто боится назвать Крым оккупированным, в России это используют в свою пользу.

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов высказал уважение Александру Усику. Власов считает, украинец объединяет народы.

"У меня огромное уважение вызывает украинский боксер Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несет правильные ценности и очень достойно ведет себя в жизни. Мы не знакомы, но я хотел бы с ним встретиться.

Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про нее", – заявил Власов.

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Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Артем Федецкий никогда не поедет к оккупантам. Он хочет, чтобы украинские футболисты из России приехали в АТО.

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