Усик объединяет народы Украины и России! Оккупанты восхищены позицией боксера

Пока в Украине защищают любителей обниматься с друзьями Путина и тех, кто боится назвать Крым оккупированным, в России это используют в свою пользу.

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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе россиянин Роман Власов высказал уважение Александру Усику. Власов считает, украинец объединяет народы.

"У меня огромное уважение вызывает украинский боксер Александр Усик. Его спортивный путь очень впечатляет, это достойный человек. Он прославился не только как чемпион, но и тем, что несет правильные ценности и очень достойно ведет себя в жизни. Мы не знакомы, но я хотел бы с ним встретиться.

Александр объединяет наши народы, знает и помнит нашу общую историю и говорит про нее", – заявил Власов.