Усик не повірить: названо наступного суперника Ф'юрі

Усик - у відкладених для Ф'юрі / Фото: Reuters

Так-так, Ф'юрі та Вайлдер можуть побитися вже учетверте.

Справа в тому, що Ділліан Вайт, який має "тимчасовий" чемпіонський пояс WBC, з великою ймовірністю відмовиться від першочергового права на бій із Ф'юрі – Вайта не влаштовує рішення WBC про те, що йому дістанеться лише 20% призового фонду поєдинку.

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Якщо Вайт відмовиться битися з Ф'юрі на таких умовах, Всесвітня боксерська рада відбере у Ділліана тимчасовий пояс і понизить його в рейтингу.

Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Отже, як повідомляє Worldboxingnews, шанс на бій із Циганським королем отримає Деонтей Вайлдер – зараз саме він перебуває на першому рядку рейтингу WBC. Нижче розташовуються Джо Джойс, але той нині травмований, та Енді Руїс, який теоретично також може стати візаві для Ф'юрі.

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Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Нагадаємо, Ф'юрі та Вайлдер уже билися тричі. Перший бій завершився внічию, два наступні нокаути виграв Тайсон. Невже їм не набридло?

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При цьому раніше Ф'юрі назвав Вайлдера одним із бажаних суперників на 2022 рік. викресливши з цього списку Усика.