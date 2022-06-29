Усик не може без Росії. Новий зашквар боксера (відео)

Усик ходить в російську баню у Лондоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усік продовжує розкручувати свій другий бій з Ентоні Джошуа. Реванш відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.

Чемпіон світу ретельно тренується, а потім відновлює своє здоров'я у російській лазні. Саме там його застукав британський боксер Дерек Чісора.

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"Зайшов тут у російську лазню", – сказав на відео Чісора і показав поряд із собою Усика, який крикнув: "Привіт, Дереку" .

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Місце, де зустрілися боксери, дуже популярне у вихідців з Росії в Лондоні: крім лазні, власники пропонують пиво, горілку та традиційні російські страви, повідомляє Vringe.

Але треба уточнити, з початку війни власники лазні чітко окреслили свою позицію в Instagram: "Ні війні – ми за Україну!"

Раніше легенда українського тенісу Сергій Стаховський наїхав на Усика через бой з Джошуа. Тенісист не схвалює місце, де пройде реванш.