14 вересня 19:45
Севілья --
Зальцбург --
14 вересня 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 вересня 22:00
Динамо --
Бенфіка --
14 вересня 22:00
Барселона --
Баварія --
14 вересня 22:00
Челсі --
Зеніт --
14 вересня 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 вересня 22:00
Лілль --
Вольфсбург --
14 вересня 22:00
Вільярреал --
Аталанта --
15 вересня 19:45
Бешикташ --
Боруссія Д --
15 вересня 19:45
Шериф --
Шахтар --
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик – не машина! Російський боксер оцінив українця

Любомир Луканюк
13 вересня, 10:29
Швидкості і потужності не вистачає Олександру Усику, щоб стати непереможним. Так вважає ексчемпіон світу Руслан Проводніков

Проводніков буде вболівати за Усика

Колишній чемпіон світу Руслан Проводніков висловився стосовно майбутнього бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Читайте також: Усик, ти тварина! Ураганне відео до бою з Джошуа

"Усик мені вкрай імпонує насамперед як людина. Талановитий боксер, який робить свою історію. Не хочу робити прогнозів, але я буду вболівати за Усика.

Знаєте, Саші б додати ту швидкість і міць, як у Майка Тайсона! При його талановитому, технічному і інтелектуальному бокс, він тоді б став машиною, яку не можна перемогти", – вважає Проводніков.

Реклама

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Читайте також: Який же він невеликий! Усик загубився на тлі спаринг-партнерів

Реклама