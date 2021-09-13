Усик – не машина! Російський боксер оцінив українця

Проводніков буде вболівати за Усика

Колишній чемпіон світу Руслан Проводніков висловився стосовно майбутнього бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Читайте також: Усик, ти тварина! Ураганне відео до бою з Джошуа

"Усик мені вкрай імпонує насамперед як людина. Талановитий боксер, який робить свою історію. Не хочу робити прогнозів, але я буду вболівати за Усика.

Знаєте, Саші б додати ту швидкість і міць, як у Майка Тайсона! При його талановитому, технічному і інтелектуальному бокс, він тоді б став машиною, яку не можна перемогти", – вважає Проводніков.

Реклама

Нагадаємо, що поєдинок Джошуа – Усик відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні.

Відзначимо, що у букмекерів явний фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлений коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.

Читайте також: Який же він невеликий! Усик загубився на тлі спаринг-партнерів