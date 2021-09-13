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Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Усик – не машина! Российский боксер оценил украинца

Любомир Луканюк
13 сентября, 10:29
Скорости и мощи не хватает Александру Усику, чтобы стать непобедимым. Так считает экс-чемпион мира Руслан Проводников

Проводников будет болеть за Усика

Бывший чемпион мира Руслан Проводников высказался по поводу предстоящего боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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"Усик мне крайне импонирует прежде всего как человек. Талантливый боксер, который делает свою историю. Не хочу делать прогнозов, но я буду болеть за Усика.

Знаете, Саше бы добавить ту скорость и мощь, как у Майка Тайсона! При его талантливом, техничном и интеллектуальном боксе он тогда бы стал машиной, которую нельзя победить", – считает Проводников.

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Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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