Усик – не машина! Российский боксер оценил украинца

Проводников будет болеть за Усика

Бывший чемпион мира Руслан Проводников высказался по поводу предстоящего боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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"Усик мне крайне импонирует прежде всего как человек. Талантливый боксер, который делает свою историю. Не хочу делать прогнозов, но я буду болеть за Усика.

Знаете, Саше бы добавить ту скорость и мощь, как у Майка Тайсона! При его талантливом, техничном и интеллектуальном боксе он тогда бы стал машиной, которую нельзя победить", – считает Проводников.

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Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе Тоттенхэма в Лондоне.

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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