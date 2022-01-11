10 січня 18:00 Онлайн
Марокко 1
Гана 0
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед 1
Астон Вілла 0
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
12 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик натякнув на завершення кар'єри

Андрій Трофімов
11 січня, 09:46
Уже 17 січня володарю чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі виповниться 35 років – він уже розмірковує про те, чим займеться після боксу

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Олександр Усик, який днями влаштував бійку зі стихією у Буковелі, дав зрозуміти, що незабаром може повісити боксерські рукавички на цвях.

Після цього він може стати психологом чи піти працювати у сферу економічної розвідки.

Реклама

"Бокс – це ж не на все життя. Я вже думаю, чим я займатимуся потім", – зізнався на зустрічі з київською молоддю Усик.

Олександр Усик / Фото: Reuters

"Я навчаюсь у двох вишах. Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. І там і там – заочно".

"На спеціальності "Психологія" – у Харкові, та на "Економічній розвідці" – у Львові. Може, я знайду себе в цьому. Мені це цікаво".

"Просто так, щоб лежав, мені диплом не потрібен. Його можна на барахолці купити або надрукувати на принтері".

"Може, в майбутньому я стану знаменитим психологом – до мене люди приходитимуть", – зазначив Усик.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Реклама

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Нагадаємо, навесні у Олександра Усика планується реванш із Ентоні Джошуа. А в разі перемоги, у другій половині року українець може побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.