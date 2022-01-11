Усик намекнул на завершение карьеры

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Александр Усик, на днях устроивший драку со стихией в Буковеле, дал понять, что уже в скором временем может повесить боксерские перчатки на гвоздь.

После этого он может стать психологом или уйти работать в сферу экономической разведки.

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"Бокс это же не на всю жизнь. Я уже думаю, чем я буду заниматься потом", – признался на встрече с киевской молодежью Усик.

Александр Усик – чемпион супертяжелого веса / Фото: Reuters

"Я учусь в двух вузах. Харьковский и Львовский университеты внутренних дел. И там и там – заочно".

"На специальности "Психология" – в Харькове, и на "Экономической разведке" – во Львове. Может, я найду себя в этом. Мне это интересно".

"Просто так, чтоб лежал, мне диплом не нужен. Его можно на барахолке купить или напечатать на принтере".

"Может, в будущем я стану знаменитым психологом – ко мне будут люди приходить", – отметил Усик.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Напомним, весной у Александра Усика намечается реванш с Энтони Джошуа. А в случае победы, во второй половине года украинец может подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.