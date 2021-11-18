19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик против Канело: неймовірний бій – реальний

Олег Люлька
18 листопада, 10:16
Олександр Красюк не виключає, що його підопічний Олександр Усик зустрінеться у хевівейті з найкращим боксером незалежно від вагових категорій Саулем "Канело" Альваресом

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Напередодні легендарний мексиканець Сауль Альварес, який боксував у категоріях від 67 до 79 кг, заявив про перехід у крузервейт. Це 86,2 кг під егідою WBC, де Канело поб'ється за чемпіонство з Ілунгою Макабу з Конго.

Однак промоутер Олександра Усика Олександр Красюк припускає, що на цьому Канело не зупиниться і підніметься навіть у надважку вагу (понад 91 кг), а там, своєю чергою, Красюк не відкидає бою Канело vs Усик.

Реклама

"Чи побачимо ми колись Канело в хевівейті? Чому ні! Були приклади Джеймса Тоні, Роя Джонса-молодшого. Не бачу великих перешкод, чому б Канело не спробувати сили в надважкій вазі. Він сильний хлопець, довів свою спроможність у різних вагових категоріях, зараз він підніметься до крузервейту. Але він досі молодий боксер, нехай навіть за його спиною понад 50 боїв. Йому 30 із невеликим".

"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця із напівсереднього дивізіону у суперважах".

"Канело – Усик? Так, це був би цікавий бій", – заявив Красюк каналу Boxing UK.

Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Але ви уявіть бій Канело – Ф'юрі! Можете уявити? Буде величезна різниця у розмірах, але, не виключено, що це буде саме перевагою для менш габаритного бійця", – додав Красюк.

Реклама
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS

Зазначимо, що перспектива можливого бою Усик – Канело не є близькою. Навесні Олександр має намір здолати в реванші Ентоні Джошуа, а потім наприкінці наступного року українець збирається посперечатися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у суперважах.

Дивіться, як Канело нокаутував у листопаді Планта

Реклама