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Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Усик против Канело: возможен невероятный бой

Олег Люлька
18 ноября, 10:16
Александр Красюк не исключает, что его подопечный Александр Усик встретится в хэвивейте с лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий Саулем "Канело" Альваресом

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

Накануне легендарный мексиканец Сауль Альварес, боксировавший в категориях от 67 до 79 кг, заявил о переходе в крузервейт. Это 86,2 кг под эгидой WBC, где Канело подерется за чемпионство с Илунгой Макабу из Конго.

Однако промоутер Александра Усика Александр Красюк допускает, что на этом Канело не остановится и поднимется даже в супертяжелый вес (свыше 91 кг), а там, в свою очередь, Красюк не исключает боя Канело vs Усик.

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"Увидим ли мы когда-нибудь Канело в хэвивейте? Почему нет! Были примеры Джеймса Тони, Роя Джонса-младшего. Не вижу больших препятствий, почему бы Канело не попробовать себя в супертяжелом весе. Он сильный парень, доказал свою состоятельность в различных весовых категориях, сейчас он поднимется в крузервейт. Но он все еще молодой боксер, пусть даже за его спиной более 50 боев. Ему 30 с небольшим".

"Это невероятно интригующая история – увидеть бойца из полусреднего дивизиона в супертяжах".

"Канело – Усик? Да, это был бы интересный бой", – заявил Красюк каналу Boxing UK.

Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Но вы представьте бой Канело – Фьюри! Можете представить? Будет огромная разница в размерах, но, не исключено, что это будет как раз преимуществом для менее габаритного бойца", – добавил Красюк.

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Бой Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS

Отметим, что перспектива возможного боя Усик – Канело не близка. Весной Александр намерен одолеть в реванше Энтони Джошуа, а затем в конце следующего года украинец собирается поспорить с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах.

Смотрите, как Канело нокаутировал в ноябре Планта

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