Усик – карлик! Ф'юрі продовжує розкидатися образами

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

Напередодні Ф'юрі та Усик зустрілися перед боєм Ломаченка та Коммі у Нью-Йорку. Боксери тепло привітали один одного, а потім за спиною Ф'юрі на камеру принизив Усика.

Цього разу британець був трохи вихованішим. Британець лише відзначив габарити українця.

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"Він дуже хороший боксер, але коли ми зустрілися днями, він виглядав поруч зі мною як боксер середньої ваги", – зневажливо відгукнувся про українця Ф'юрі в інтерв'ю mirror.co.uk.

Звичайно ж, різниця у габаритах між боксерами суттєва, але не настільки, щоб порівнювати Усика з представниками середньої ваги, де ліміт до 72 кг. Усик у такому дивізіоні боксував ще в юніорах та програвав.

Для порівняння:

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Зріст Усика – 191 см, вага – 100 кг

Зріст Ф'юрі – 206 см, вага – 125,6 кг

Але приклади того ж Майка Тайсона (178 см) або Мухаммеда Алі (191 см) доводять, що в надважкій вазі можна досягати успіхів і без гігантського зросту. А зайва вага може заважати.

До речі, Усик відреагував на вульгарну пропозицію Ф'юрі. Українського боксера розсмішила пропозиція британця.