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Усик і Ломаченко розірвали рейтинг найкращих боксерів світу

Андрій Трофімов
10 січня, 08:41
Українські куми помітно покращили свої позиції у рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії, хоча перша сходинка в ньому належить іншому

Усик і Ломаченко / Фото: Instagram

Олександр Усик та Василь Ломаченко посіли другий та сьомий рядки у рейтингу найкращих боксерів світу на початок 2022 року від авторитетного ресурсу Worldboxingnews.

Порівняно з рейтингом річної давнини, Усик піднявся на шість позицій – завдяки сенсаційній перемозі над Ентоні Джошуа, яка принесла Олександру чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

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А прогрес Ломаченко, який 2021-го здолав Масайоші Накатані та Річарда Коммі, склав п'ять рядків – до цього він взагалі був поза ТОП-10.

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Продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від ваги мексиканець Сауль "Канело" Альварес, який у листопаді нокаутував американця Калеба Планта в бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній категорії.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

ТОП-10 БОКСЕРІВ СВІТУ ВІД WBN

  • 1 (1). Сауль Альварес (Мексика)
  • 2 (8). Олександр Усик (Україна)
  • 3 (3). Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
  • 4 (5). Наоя Іноуе (Японія)
  • 5 (2). Еррол Спенс (США)
  • 6 (6). Теренс Кроуфорд (США)
  • 7 (12). Василь Ломаченко (Україна)
  • 8 (26). Джош Тейлор (Велика Британія)
  • 9 (30). Ноніто Донейр (Філіппіни)
  • 10 (11). Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

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Раніше Всесвітня боксерська асоціація (WBA) назвала ім'я найкращого тренера 2021 року – у боротьбі за це звання Анатолій Ломаченко програв мексиканцю Едді Рейносо.

Василь і Анатолій Ломаченки / Фото: Getty Images