Усик и Ломаченко разорвали рейтинг лучших боксеров мира

Усик и Ломаченко / Фото: Instagram

Александр Усик и Василий Ломаченко заняли вторую и седьмую строчки в рейтинге лучших боксеров мира на начало 2022 года от авторитетного ресурса Worldboxingnews.

По сравнению с рейтингом годичной давности, Усик поднялся на шесть позиций – благодаря сенсационной победе над Энтони Джошуа, которая принесла Александру чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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А прогресс Ломаченко, в 2021-м одолевшего Масайоши Накатани и Ричарда Комми, составил пять строчек – до этого он вообще был вне ТОП-10.

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Продолжает же возглавлять рейтинг лучших боксеров мира независимо от веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес, в ноябре нокаутировавший американца Калеба Планта в бою за звание абсолютного чемпиона мира в суперсредней категории.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

ТОП-10 БОКСЕРОВ МИРА ОТ WBN

1 (1). Сауль Альварес (Мексика)

2 (8). Александр Усик (Украина)

3 (3). Тайсон Фьюри (Великобритания)

4 (5). Наоя Иноуэ (Япония)

5 (2). Эррол Спенс (США)

6 (6). Теренс Кроуфорд (США)

7 (12). Василий Ломаченко (Украина)

8 (26). Джош Тейлор (Великобритания)

9 (30). Нонито Донэйр (Филиппины)

10 (11). Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя лучшего тренера 2021 года – в борьбе за это звание Анатолий Ломаченко проиграл мексиканцу Эдди Рейносо.