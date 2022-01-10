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Усик и Ломаченко разорвали рейтинг лучших боксеров мира

Андрей Трофимов
10 января, 08:41
Украинские кумовья заметно улучшили свои позиции в рейтинге лучших боксеров планеты независимо от весовой категории, хотя первое место в нем принадлежит другому

Усик и Ломаченко / Фото: Instagram

Александр Усик и Василий Ломаченко заняли вторую и седьмую строчки в рейтинге лучших боксеров мира на начало 2022 года от авторитетного ресурса Worldboxingnews.

По сравнению с рейтингом годичной давности, Усик поднялся на шесть позиций – благодаря сенсационной победе над Энтони Джошуа, которая принесла Александру чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

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А прогресс Ломаченко, в 2021-м одолевшего Масайоши Накатани и Ричарда Комми, составил пять строчек – до этого он вообще был вне ТОП-10.

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Продолжает же возглавлять рейтинг лучших боксеров мира независимо от веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес, в ноябре нокаутировавший американца Калеба Планта в бою за звание абсолютного чемпиона мира в суперсредней категории.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

ТОП-10 БОКСЕРОВ МИРА ОТ WBN

  • 1 (1). Сауль Альварес (Мексика)
  • 2 (8). Александр Усик (Украина)
  • 3 (3). Тайсон Фьюри (Великобритания)
  • 4 (5). Наоя Иноуэ (Япония)
  • 5 (2). Эррол Спенс (США)
  • 6 (6). Теренс Кроуфорд (США)
  • 7 (12). Василий Ломаченко (Украина)
  • 8 (26). Джош Тейлор (Великобритания)
  • 9 (30). Нонито Донэйр (Филиппины)
  • 10 (11). Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя лучшего тренера 2021 года – в борьбе за это звание Анатолий Ломаченко проиграл мексиканцу Эдди Рейносо.

Василий и Анатолий Ломаченко / Фото: Getty Images