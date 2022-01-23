Усик – Ф'юрі! З'явилася неймовірна новина

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Протягом тижня може бути оголошено про бій століття – Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі. Те, у що дуже складно повірити, має всі шанси стати реальністю!

Про це у коментарі The Sun заявив Френк Форрен, співпромоутер Тайсона Ф'юрі.

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Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

"Усі у боксі хочуть побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Я хочу його побачити як уболівальник. Це бій, який ми намагаємось влаштувати".

"Вірю, що протягом найближчих днів нам вдасться досягти певного прогресу, і тоді буде що оголосити", – заявив Воррен.

Ф'юрі і Воррен

Нагадаємо, Ф'юрі є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC, Усик – володар титулів WBA, WBO та IBF.

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Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Щоб їхній бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбувся вже навесні, убік мають відійти Ділліан Вайт та Ентоні Джошуа. Гроші для цього, за останніми даними, готові запропонувати на Близькому Сході.

Вайт є обов'язковим претендентом для Ф'юрі, позаяк з Джошуа має провести реванш Усик.

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