Усик – Ф'юрі! З'явилася неймовірна новина

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram
Протягом тижня може бути оголошено про бій століття – Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі. Те, у що дуже складно повірити, має всі шанси стати реальністю!
Про це у коментарі The Sun заявив Френк Форрен, співпромоутер Тайсона Ф'юрі.
"Усі у боксі хочуть побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Я хочу його побачити як уболівальник. Це бій, який ми намагаємось влаштувати".
"Вірю, що протягом найближчих днів нам вдасться досягти певного прогресу, і тоді буде що оголосити", – заявив Воррен.
Нагадаємо, Ф'юрі є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC, Усик – володар титулів WBA, WBO та IBF.
Щоб їхній бій за титул абсолютного чемпіона світу у хевівейті відбувся вже навесні, убік мають відійти Ділліан Вайт та Ентоні Джошуа. Гроші для цього, за останніми даними, готові запропонувати на Близькому Сході.
Вайт є обов'язковим претендентом для Ф'юрі, позаяк з Джошуа має провести реванш Усик.
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