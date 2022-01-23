Усик – Фьюри! Появилась невероятная новость

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram
В течение недели может быть объявлено о бое века – Александр Усик vs Тайсон Фьюри. То, во что очень сложно поверить, тем не менее имеет все шансы стать реальностью!
Об этом в комментарии The Sun заявил Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри.
"Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Я хочу его увидеть как болельщик. Это бой, который мы пытаемся устроить".
"Верю, что в течение ближайших дней нам удастся добиться определенного прогресса, и тогда будет что объявить", – заявил Уоррен.
Напомним, Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, Усик – обладатель титулов WBA, WBO и IBF.
Чтобы их бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке.
Уайт является обязательным претендентом для Фьюри, в то время как с Джошуа должен провести реванш Усик.
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