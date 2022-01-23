Усик – Фьюри! Появилась невероятная новость

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

В течение недели может быть объявлено о бое века – Александр Усик vs Тайсон Фьюри. То, во что очень сложно поверить, тем не менее имеет все шансы стать реальностью!

Об этом в комментарии The Sun заявил Фрэнк Уоррен, со-промоутер Тайсона Фьюри.

Реклама

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

"Все в боксе хотят увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Я хочу его увидеть как болельщик. Это бой, который мы пытаемся устроить".

"Верю, что в течение ближайших дней нам удастся добиться определенного прогресса, и тогда будет что объявить", – заявил Уоррен.

Фьюри и Уоррен

Напомним, Фьюри является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, Усик – обладатель титулов WBA, WBO и IBF.

Реклама

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Чтобы их бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке.

Уайт является обязательным претендентом для Фьюри, в то время как с Джошуа должен провести реванш Усик.

Реклама

Смотрите, как Усик и Фьюри победили своих соперников в конце 2021-го