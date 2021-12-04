Усик – Ф'юрі: названі час та місце бою

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram
Раніше ми писали, що Усик і Ф'юрі можуть вже навесні побитися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Тепер з'явилися подробиці щодо місця та часу бою.
"Ми ведемо переговори про те, щоб влаштувати бій Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик у Саудівській Аравії, яка хоче провести його у березні", – заявив співпромоутер Циганського короля Боб Арум.
Його слова наводить The Rich Eisen Show.
Щоправда, щоб бій Усік – Ф'юрі відбувся у березні, потрібно відкупитися від Ентоні Джошуа, котрий має опцію обов'язкового реваншу з українцем після вересневої поразки в Лондоні.
Нагадаємо, за згоду відійти убік Джошуа хоче 40 мільйонів доларів.
"Якщо Джошуа наполягатиме на реванші з Усиком, то Ф'юрі поб'ється з Ділліаном Вайтом у своєму рідному Манчестері", – додав Боб Арум.
До речі, раніше промоутер Джошуа Едді Гірн уже дав прогноз на можливий поєдинок Усик – Ф'юрі.
"Гадаю, Ф'юрі би побив Усика. За рахунок маневреності, за рахунок переваги в антропометрії", – сказав Гірн.
Тим часом, за словами Олександра Красюка, промоутера українського боксера, Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.
Дивіться, як Усик і Ф'юрі перемагали восени