Усик – це не Руїс. Промоутер Ф'юрі виніс вирок Джошуа в реванші з українцем

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Промоутер Френк Уоррен, який займається справами Тайсона Ф'юрі, не бачить у Ентоні Джошуа шансів здолати Олександра Усика в реванші, який планується на лютий-березень.

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"Тиждень тому на стадіоні "Тоттенгем" були яскраві феєрверки, але вони виявилися єдиними пострілами від кута Ентоні Джошуа. Олександр Усик загасив вогонь Ей-Джея", – так барвисто Воррен висловився про перемогу Усика над Джошуа в коментарі для Boxingscene.

"Як же ми всі хотіли б побачити Ф'юрі проти Джошуа на піку їхніх можливостей. Але тепер цього не буде".

"Усик зараз – великий гравець в суперважкій вазі".

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Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

"Лежачого не б'ють. Я не хочу добивати Джошуа. Але я не можу уявити, що його реванш з Усиком буде істотно відрізнятися від того, що ми вже бачили".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"На відміну від Енді Руїса, попереднього кривдника Джошуа, якого Ентоні здолав потім у повторному бою, Усик не буде поневірятися по вечірках і не втратить жахливим чином свою форму", – заявив промоутер Тайсона Ф'юрі.

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Руїс vs Джошуа / Фото: Reuters

При цьому Френк Воррен вже почав готувати публіку до можливого поєдинку Усик – Ф'юрі.

"Бій з Усиком – очевидне рішення за умови, що у нас все добре складеться 9 жовтня", – зауважив Воррен, маючи на увазі поєдинок Тайсона проти Деонтея Вайлдера найближчої суботи.