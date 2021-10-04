Усик – это не Руис. Промоутер Фьюри вынес приговор Джошуа в реванше с украинцем

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, занимающийся делами Тайсона Фьюри, не видит у Энтони Джошуа шансов одолеть Александра Усика в реванше, который планируется на февраль-март.

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"Неделю назад на стадионе "Тоттенхэм" были яркие фейерверки, но они оказались единственными выстрелами от угла Энтони Джошуа. Александр Усик потушил огонь Эй-Джея", – столь красочно Уоррен высказался о победе Усика над Джошуа в комментарии для Boxingscene.

"Как же мы все хотели бы увидеть Фьюри против Джошуа на пике их возможностей. Но теперь этого не будет".

"Усик сейчас – крупный игрок в супертяжелом весе".

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Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

"Лежачего не бьют. Я не хочу добивать Джошуа. Но я не могу представить, что его реванш с Усиком будет существенно отличаться от того, что мы уже видели".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"В отличие от Энди Руиса, предыдущего обидчика Джошуа, которого Энтони одолел затем в повторном бою, Усик не будет скитаться по вечеринкам и не растеряет чудовищным образом свою форму", – заявил промоутер Тайсона Фьюри.

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Руис vs Джошуа / Фото: Reuters

При этом Фрэнк Уоррен уже начал готовить публику к возможному поединку Усик – Фьюри.

"Бой с Усиком – очевидное решение при условии, что у нас все хорошо сложится 9 октября", – отметил Уоррен, имея в виду поединок Тайсона против Деонтея Уайлдера в ближайшую субботу.