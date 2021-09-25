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Усик – Джошуа: Ломаченко уже поставив хрест

Олег Люлька
25 вересня, 17:09
Василь Ломаченко підтримав свого кума Олександра Усика постом в Instagram за лічені години до поєдинку проти Ентоні Джошуа в Лондоні

Ломаченко в Лондоні підтримує Усика / Фото: Instagram

Василь Ломаченко вболіватиме за Олександра Усика сьогодні ввечері безпосередньо на стадіоні "Тоттенгем". Онлайн-трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

Усик – Джошуа: о котрій і де дивитися бій

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А буквально перед боєм Усик – Джошуа Ломаченко опублікував такий пост на своїй сторінці в соціальних мережах:

"Нехай буде так, як вирішив Всевишній. Хай допоможе Бог, Олександре"

При цьому Ломаченко поставив емодзі православного хреста.

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А в коментарях під постом один із фоловерів додав: "Хай допоможе Бог, і Папаченко", маючи на увазі батька Василя Ломаченка – Анатолія, який допомагає тренерськими порадами і Усику.

Відзначимо, що Джошуа – фаворит у букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (тоді титули залишаться у чемпіона Джошуа) – 21.0.

Джошуа vs Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

До речі, напередодні, коли в кулуарах Ломаченко відповідав на питання журналістів, Усик, проходячи повз Василя, поцілував того у вухо. Ломаченко спокійно відреагував на екстравагантну витівку Олександра і незворушно продовжив інтерв'ю.

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