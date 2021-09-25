Усик – Джошуа: Ломаченко уже поставил крест

Ломаченко в Лондоне поддерживает Усика / Фото: Instagram
Василий Ломаченко будет болеть за Александра Усика сегодня вечером непосредственно на стадионе "Тоттенхэм". Онлайн-трансляция Усик – Джошуа доступна на нашем сайте.
Усик – Джошуа: во сколько и где смотреть бой
А буквально перед боем Усик – Джошуа Ломаченко опубликовал следующий пост на своей странице в соцсетях:
"Пусть будет так, как решил Всевышний. Бог в помощь, Александр"
При этом Ломаченко поставил эмодзи православного креста.
А в комментариях под постом один из фолловеров добавил: "Бог в помощь, и Папаченко", подразумевая отца Василия Ломаченко – Анатолия, который помогает тренерскими советами и Усику.
Отметим, что Джошуа – явный фаворит в букмекерской конторе 1xbet. На победу британца установлен коэффициент – 1.57, на победу Усика – 3.005. На ничью (тогда титулы останутся у чемпиона Джошуа) – 21.0.
Кстати, накануне, когда в кулуарах Ломаченко отвечал на вопросы журналистов, Усик, проходя мимо Василия, поцеловал его в ухо. Ломаченко спокойно отреагировал на экстравагантную выходку Александра и невозмутимо продолжил интервью.
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