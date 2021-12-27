Усику, стережись! Джошуа показав, як збирається перемогти у реванші

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Реванш має відбутися до 25 квітня 2022 року, але Джошуа вже розпочав підготовку до бою.

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На свіжому відео показано, як британський боксер відпрацьовує швидкість удару у поєдинку із тінню. Ймовірно, сподівається перемогти українця у цьому компоненті.

Після першого поєдинку Джошуа критикували за тактику бою. Багато експертів вважали, що британець повинен був тиснути на Усика силою, а не намагатися перебоксувати.

Джошуа програв Усіку / Фото: Reuters

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Раніше ми писали, що на британці поставив хрест його ж земляк. У те, що Ентоні Джошуа вдасться перемогти Олександра Усика у повторному поєдинку, не вірять навіть на батьківщині Ей-Джея.

Також ми писали, що Ф'юрі розгромив Усика! Фіаско на Різдво. Британський боксер Тайсон Ф'юрі показав сімейне фото на Різдво. У цьому компоненті він на голову випередив свого конкурента у надважкій вазі Олександра Усика.