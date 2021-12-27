27 декабря 22:00
Ньюкасл 1
Манчестер Юнайтед 1
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик, берегись! Джошуа показал, как собирается победить в реванше

Александр Трикиша
27 декабря, 23:57
Британский боксер Энтони Джошуа твердо намерен победить Александра Усика и вернуть свои пояса, поэтому уже приступил к тренировкам

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, но Джошуа уже начал подготовку к бою.

Читайте также: Тот же Усик, только тяжелее: названа самая опасная копия украинца

Реклама

На свежем видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.

После первого поединка Джошуа критиковали за тактику боя. Многие эксперты считали, что британец должен был давить Усика силой, а не пытаться перебоксировать.

Джошуа проиграл Усику / Фото: Reuters

Реклама

Ранее мы писали, что на британце поставил крест его же земляк. В то, что Энтони Джошуа удастся победить Александра Усика в повторном поединке, не верят даже на родине Эй-Джея.

Также мы писали, что Фьюри разгромил Усика! Фиаско на Рождество. Британский боксер Тайсон Фьюри показал семейное фото на Рождество. В этом компоненте он на голову опередил своего конкурента в супертяжелом весе Александра Усика.