Усик, берегись! Джошуа показал, как собирается победить в реванше

Энтони Джошуа / Фото: Instagram

Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, но Джошуа уже начал подготовку к бою.

Читайте также: Тот же Усик, только тяжелее: названа самая опасная копия украинца

Реклама

На свежем видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.

После первого поединка Джошуа критиковали за тактику боя. Многие эксперты считали, что британец должен был давить Усика силой, а не пытаться перебоксировать.

Джошуа проиграл Усику / Фото: Reuters

Реклама

Ранее мы писали, что на британце поставил крест его же земляк. В то, что Энтони Джошуа удастся победить Александра Усика в повторном поединке, не верят даже на родине Эй-Джея.

Также мы писали, что Фьюри разгромил Усика! Фиаско на Рождество. Британский боксер Тайсон Фьюри показал семейное фото на Рождество. В этом компоненте он на голову опередил своего конкурента в супертяжелом весе Александра Усика.