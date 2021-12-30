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Пішов із життя легендарний чемпіон ралі "Дакар"

Олександр Трикіша
30 грудня, 14:42
У віці 72 років помер шестиразовий переможець у категорії вантажівок на ралі "Дакар" та один із найуспішніших гонщиків в історії знаменитого ралі-рейду Карел Лопрайс

Карел Лопрайс пішов з життя на 73 році. Фото: isport.blesk.cz

Інформацію про загибель легендарного автогонщика Чеському телебаченню підтвердив син Томаш. Трагічна новина надійшла за два дні до старту "Дакар"-2022.

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Лопрайс дебютував на "Дакарі" у 1986 році, а останню гонку провів у 2006 році. Загалом він шість разів ставав переможцем заліку вантажівок. У пресі його прозвали Месьє Дакар.

Всі свої тріумфи він провів за кермом вантажівки Tatra і все життя був пов'язаний з автомобілебудівним заводом.

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Наприкінці шістдесятих років він влаштувався на завод як робітник і автомеханік, став тест-пілотом, а пізніше одним з найвідоміших обличь чеського автоспорту, пише isport.blesk.cz.

Раніше ми писали, що команду Лукашенка не пустили на "Дакар" – санкції у дії. Гонщики білоруської команди МАЗ-СПОРТавто збиралися взяти участь у найпрестижніших ралійних перегонах.