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Ушел из жизни легендарный чемпион ралли "Дакар"

Александр Трикиша
30 декабря, 14:42
В возрасте 72 лет скончался шестикратный победитель в категории грузовиков на ралли "Дакар" и один из самых успешных гонщиков в истории знаменитого ралли-рейда Карел Лопрайс

Карел Лопрайс ушел из жизни на 73 году. Фото: isport.blesk.cz

Информацию о гибели легендарного автогонщика Чешскому телевидению подтвердил его сын Томаш. Трагическая новость пришла за два дня до старта "Дакар"-2022.

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Лопрайс дебютировал на "Дакаре" в 1986 году, а последнюю гонку провел в 2006 году. В общей сложности, он шесть раз становился победителем зачета грузовиков. В прессе го прозвали Месье Дакар.

Все свои триумфы он провел за рулем грузовика Tatra и всю жизнь был связан с автомобилестроительным заводом.

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В конце шестидесятых годов он устроился на завод в качестве рабочего и автомеханика, стал тест-пилотом, а позже одним из самых известных лиц чешского автоспорта, пишет isport.blesk.cz.

Ранее мы писали, что команду Лукашенко не пустили на "Дакар" – санкции в действии. Гонщики белорусской команды МАЗ-СПОРТавто собирались принять участие в самой престижной раллийной гонке.