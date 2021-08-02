Впала на старті, встала і виграла забіг: легкоатлетка викликала захват на Олімпіаді

Легкоатлетка з Нідерландів Сіфан Хассан стала новим кумиром мільйонів любителів спорту. Дівчина продемонструвала неймовірний характер під час Олімпіади в Токіо

Сіфан Хассан стала героїнею Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Хассан брала участь в кваліфікаційному забігу на 1500 метрів, але майже на самому старті впала, спіткнувшись об суперницю.

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Однак Сіфан не стала засмучуватися невдачі, а взяла волю в кулак і не тільки наздогнала інших учасниць забігу, а й вирвала в ньому перемогу!

А через кілька годин після цього Хассан брала участь у фінальному забігу на 5000 метрів, де виграла золоту медаль!

4 серпня Сіфан чекає вирішальний забіг і на 1500-метрівці.

Хассан має ефіопське походження. Дівчина народилася в Назреті, а 2008 рокуі як біженець приїхала з Ефіопії до Нідерландів.

2013 року вона отримала громадянство Нідерландів, а трохи пізніше – право виступати на міжнародних чемпіонатах під прапором Нідерландів.

Раніше ми писали, що французький боксер з російським корінням влаштував бунт на Олімпіаді. Мурад Алієв в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо поступився британцеві Фрейзеру Кларку, після чого влаштував страйк прямо на рингу.