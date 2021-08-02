Упала на старте, встала и выиграла забег: легкоатлетка вызвала восторг на Олимпиаде

Сифан Хассан стала героиней Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
Хассан принимала участие в квалификационном забеге на 1500 метров, но почти на самом старте упала, споткнувшись о соперницу.
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Однако Сифан не стала расстраиваться неудаче, а взяла волю в кулак и не только догнала других участниц забега, но и вырвала в нем победу!
А спустя несколько часов после этого Хассан участвовала в финальном забеге на 5000 метров, где выиграла золотую медаль!
4 августа Сифан ждет решающий забег и на 1500-метровке.
Хассан имеет эфиопское происхождение. Девушка родилась в Назрете, а в 2008 году в качестве беженца приехала из Эфиопии в Нидерланды.
В 2013 году она получила гражданство Нидерландов, а немного позже – право выступать на международных чемпионатах под флагом Нидерландом.
Ранее мы писали, что французский боксер с российскими корнями устроил бунт на Олимпиаде. Мурад Алиев в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио уступил британцу Фрэйзеру Кларку, после чего устроил забастовку прямо на ринге.
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