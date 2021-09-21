22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
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Баварія --
Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
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Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
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Унікальний футболіст допоміг Металісту обіграти Десну в Кубку України

Любомир Луканюк
21 вересня, 21:03
Всього 14 хвилин знадобилося колишньому гравцеві англійської Прем'єр-ліги Кадіму Харрісу, щоб забити свій перший в українському турнірі

Гарріс забив гол на наступний день після підписання контракту

Сьогодні стартували матчі 1/16 фіналу Кубка України. У Харкові представник Першої ліги Металіст приймав Десну, яка веде боротьбу за медалі УПЛ.

Команди показали відмінний футбол в першому таймі з чудовими моментами. І перед свистком на перерву глядачі побачили гол. Гості відкрили рахунок. Волошин утік один на один з воротарем і вивів Десну вперед.

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Джокером Металіста став перший легіонер з Англії в історії чемпіонатів України - Кадім Гарріс. Вчора харків'яни оголосили про трансфер. Сьогодні він вийшов на заміну на 59-й хвилині. А на 73-й забив гол.

Натхнений Металіст пішов вперед і вирвав перемогу перед фінальним свистком. Мізюк після розіграшу кутового вивів харків'ян в наступний раунд Кубка України.

Металіст – Десна – 2:1
Голи: Гарріс (73), Мізюк (88) – Волошин (45)

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Дивіться відео голів матчу Металіст – Десна:

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