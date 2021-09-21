Уникальный футболист помог Металлисту обыграть Десну в Кубке Украины

Харрис забил гол на следующий день после подписания контракта

Сегодня стартовали матчи 1/16 финала Кубка Украины. В Харькове представитель Первой лиги Металлист принимал Десну, которая ведет борьбу за медали УПЛ.

Команды показали отличный футбол в первом тайме с прекрасными моментами. И перед свистком на перерыв зрители увидели гол. Гости открыли счет. Волошин убежал один на один с вратарем и вывел Десну вперед.

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Джокером Металлиста стал первый легионер из Англии в истории чемпионатов Украины – Кадим Харрис. Вчера харьковчане объявили о трансфере. Сегодня он вышел на замену на 59-й минуте. А на 73-й забил гол.

Воодушевленный Металлист пошел вперед и вырвал победу перед финальным свистком. Мизюк после розыгрыша углового вывел харьковчан в следующий раунд Кубка Украины.

Металлист – Десна – 2:1

Голы: Харрис (73), Мизюк (88) – Волошин (45)

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Смотрите видео голов матча Металлист – Десна: