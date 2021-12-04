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11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Помножте на 40! Усик може відкупитися від бою з Джошуа за астрономічні гроші

Любомир Луканюк
4 грудня, 13:02
Ентоні Джошуа готовий дозволити об'єднавчий бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, але британцю доведеться заплатити солідні відступні

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Едді Хірн назвав суму, за яку його підопічний може відкласти реванш із Олександром Усиком.

"Один мільйон доларів? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40.

Якщо ми отримаємо вигідну пропозицію, то розглянемо її. Але зараз це просто розмови. На цей момент Джошуа планує битися з Усиком", – заявив Хірн в інтерв'ю Boxing King Media.

Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

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До речі, ми раніше писали, що Усик поб'ється з Ф'юрі вже навесні. Для цього табором Циганського короля мають бути запропоновані правильні гроші двом боксерам – Ентоні Джошуа та самому Олександру Усику.