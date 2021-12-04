Помножте на 40! Усик може відкупитися від бою з Джошуа за астрономічні гроші

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Промоутер Едді Хірн назвав суму, за яку його підопічний може відкласти реванш із Олександром Усиком.
"Один мільйон доларів? Якщо ви хочете, щоб Джошуа не бився з Усиком, то помножте цю цифру на 40.
Якщо ми отримаємо вигідну пропозицію, то розглянемо її. Але зараз це просто розмови. На цей момент Джошуа планує битися з Усиком", – заявив Хірн в інтерв'ю Boxing King Media.
Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.
До речі, ми раніше писали, що Усик поб'ється з Ф'юрі вже навесні. Для цього табором Циганського короля мають бути запропоновані правильні гроші двом боксерам – Ентоні Джошуа та самому Олександру Усику.