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11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
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Умножьте на 40! Усик может откупиться от боя с Джошуа за астрономические деньги

Любомир Луканюк
4 декабря, 13:02
Энтони Джошуа готов разрешить объединительный бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, но британцу придется заплатить солидные отступные

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Промоутер Эдди Хирн назвал сумму за которую его подопечный может отложить реванш с Александром Усиком.

"Один миллион долларов? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40.

Если мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Но сейчас это просто разговоры. В данный момент Джошуа планирует драться с Усиком", – заявил Хирн в интервью Boxing King Media.

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.

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Кстати, мы ранее писали, что Усик подерется с Фьюри уже весной. Для этого лагерем Цыганского короля должны быть предложены правильные деньги двум боксерам – Энтони Джошуа и самому Александру Усику.