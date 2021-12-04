Умножьте на 40! Усик может откупиться от боя с Джошуа за астрономические деньги

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters
Промоутер Эдди Хирн назвал сумму за которую его подопечный может отложить реванш с Александром Усиком.
"Один миллион долларов? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40.
Если мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Но сейчас это просто разговоры. В данный момент Джошуа планирует драться с Усиком", – заявил Хирн в интервью Boxing King Media.
Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля 2022 года. В декабре команды боксеров приступят к переговорам о месте проведения боя.
Кстати, мы ранее писали, что Усик подерется с Фьюри уже весной. Для этого лагерем Цыганского короля должны быть предложены правильные деньги двум боксерам – Энтони Джошуа и самому Александру Усику.