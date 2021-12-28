Помер молодший брат Дієго Марадони

Уго Марадона був молодший за свого знаменитого брата на 9 років / Фото: Getty Images

У вівторок, 28 грудня, у Неаполі пішов із життя Уго Марадона, брат знаменитого у минулому футболіста та тренера Дієго Марадони.

Причиною смерті став серцевий напад. Незважаючи на те, що Марадону-молодшого доставили до лікарні досить швидко, лікарям врятувати йому життя не змогли і констатували смерть.

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Уго Марадона народився 9 травня 1969 року у Ланусі. Він, як і старший брат, займався футболом. Уго захищав кольори Асколі, Райо Вальєкано, віденського Рапіда, а також клубів з Венесуели та Японії.

Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років. помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легенів, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.

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Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Раніше ми писали, що помер легендарний тенісист – Екс-перша ракетка світу. Іспанцю Мануелю Сантані було 83 роки.

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