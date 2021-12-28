Умер младший брат Диего Марадоны

Уго Марадона был младше своего знаменитого брата на 9 лет / Фото: Getty Images

Во вторник, 28 декабря, в Неаполе ушел из жизни Уго Марадона, брат знаменитого в прошлом футболиста и тренера Диего Марадоны.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Несмотря на то, что Марадону-младшего достаточно быстро доставили в больницу, врачи спасти жизнь ему не смогли и констатировали смерть.

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Уго Марадона родился 9 мая 1969 года в Ланусе. Он, как и старший брат, занимался футболом. Уго защищал цвета Асколи, Райо Вальекано, венского Рапида, а также клубов из Венесуэлы и Японии.

Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

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Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Ранее мы писали, что умер легендарный теннисист – экс-первая ракетка мира. Испанцу Мануэлю Сантане было 83 года.

Также мы рассказывали, что не стало символа Динамо суперфана Парамона.