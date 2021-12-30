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Полетів під канати: нокаут року від The Ring (відео)

Андрій Трофімов
30 грудня, 14:08
Американець Габріель Росадо одним ударом перевернув хід бою, в якому, здавалося, безнадійно програвав узбекистанцю Бектеміру Мелікузієву

Росадо vs Мелікузієв. Нокаут року / Фото: Getty Images

Авторитетний американський журнал The Ring, який називають біблією світового боксу, оприлюднив свій варіант найкращого нокауту 2021 року.

Цього почесного звання удостоївся моторошний удар, яким 35-річний американський боксер Габріель Росадо відправив під канати рингу фаворита бою Бектеміра Мелікузієва з Узбекистану.

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Поєдинок відбувся 19 червня у Ель-Пасо, штат Техас. Мелікузієв домінував у бою і навіть відправив суперника до нокдауну. Однак у третьому раунді Бектемір вирішив піти на добивання, забувши про оборону, та пропустив від Росадо приголомшливий зустрічний правий хук.

Мелікузієв впав мало не замертво, зазнавши своєї першої поразки на профі-рингу після восьми перемог.

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Зазначимо, що саме перед тим боєм узбекистанський чемпіон світу-2015 отримав чотири роки дискваліфікації за махінації з допінгом, але вона набула поширення лише на аматорський ринг.

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Додамо, що днями свою версію найкращого нокауту-2021 озвучила Всесвітня боксерська рада, відзначивши у цій номінації мексиканського бійця Оскара Вальдеса, який вимкнув свого співвітчизника Мігеля Берчельта.