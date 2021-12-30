Улетел под канаты: нокаут года от The Ring (видео)

Росадо vs Меликузиев. Нокаут года / Фото: Getty Images

Авторитетный американский журнал The Ring, который называют библией мирового бокса, обнародовал свой вариант лучшего нокаута 2021 года.

Этого почетного звания удостоился жуткий удар, которым 35-летний американский боксер Габриэль Росадо отправил под канаты ринга фаворита боя Бектемира Меликузиева из Узбекистана.

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Поединок состоялся 19 июня в Эль-Пасо, штат Техас. Меликузиев доминировал в бою и даже отправил соперника в нокдаун. Однако в третьем раунде Бектемир решил пойти на добивание, забыв об обороне, и пропустил от Росадо ошеломительный встречный правый хук.

Меликузиев упал чуть ли не замертво, потерпев свое первое поражение на профи-ринге после восьми побед.

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Отметим, что аккурат перед тем боем узбекистанский чемпион мира-2015 получил четыре года дисквалификации за махинации с допингом, но она получила распространение лишь на любительский ринг.

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Добавим, что на днях свою версию лучшего нокаута-2021 озвучил Всемирный боксерский совет, отметив в этой номинации мексиканского бойца Оскара Вальдеса, вырубившего своего соотечественника Мигеля Берчельта.