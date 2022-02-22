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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
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Українського хокеїста на рік дискваліфікували за расизм

Андрій Трофімов
22 лютого, 12:22
Українець Андрій Денискин, який зобразив мавпу перед американцем Джейленом Смереком у поєдинку УХЛ, отримав покарання від Міжнародної федерації хокею

Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) дискваліфікувала на один рік нападника Кременчука та збірної України Андрія Денискіна.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.

Дискваліфікація пов'язана з проявом расизму, що стався 26 вересня 2021 року у матчі Української хокейної ліги між Кременчуком та Донбасом (3:2). Після бійки на 36-й хвилині зустрічі Денискин, форвард Кременчука, зобразив руками, ніби він почистив та з'їв банан.

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Цей жест був звернений до 24-річного темношкірого американського хокеїста Джейлена Смерека, який захищав на той час кольори донецького клубу.

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"Расистським жестам, коментарям чи діям немає місця в хокеї або будь-де. Дії Денискина цілком неприпустимі. Хоча він уже відбув усунення від участі у 13 іграх своєї команди, комісія визначила, що потрібен ще один період усунення. Денискина відсторонено на один рік від участі у всіх заходах, санкціонованих IIHF", – заявив очільник Міжнародній федерації хокею Люк Тардіф.