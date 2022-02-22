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Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Украинского хоккеиста на год дисквалифицировали за расизм

Андрей Трофимов
22 февраля, 12:22
Украинец Андрей Денискин, изобразивший обезьяну перед американцем Джейленом Смереком в поединке УХЛ, получил наказание от Международной федерации хоккея

Украинец Денискин оскорбил американца Смерека / Фото: УХЛ

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировал на один год нападающего Кременчука и сборной Украины Андрея Денискина.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

Дисквалификация связана с проявлением расизма, случившимся 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги между Кременчуком и Донбассом (3:2). После потасовки на 36-й минуте встречи Денискин, форвард Кременчука, изобразил руками, будто он почистил и съел банан.

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Данный жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищал на тот момент цвета донецкого клуба.

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"Расистским жестам, комментариям или действиям абсолютно нет места в хоккее или где бы то ни было, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13 играх своей команды, комиссия определила, что требуется еще один период отстранения. Денискин отстранен на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных IIHF", – заявил босс Международной федерации хоккея Люк Тардиф.