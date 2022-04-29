3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл --
Ліверпуль --
30 квітня 19:30
Лідс --
Манчестер Сіті --
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
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Український тренер став чемпіоном Молдови під час служби у ЗСУ

Анатолій Дерека
29 квітня, 18:44
Тираспольський Шериф Юрія Вернидуба достроково виграв чемпіонат Молдови та представить команду у Лізі чемпіонів

Зарплата Юрія Вернидуба в 25 разів менше ніж у Анчелотті / Фото: Reuters

Українські спортсмени активно допомагають країні у війні із Росією. Одним із найактивніших учасників є екс-коуч Зорі Юрій Вернидуб.

З початку повномасштабної війни наставник Шерифа повернувся на Батьківщину та вступив до лав ЗСУ. Тим часом клуб відпустив наставника і не оголошував про припинення контракту.

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Сьогодні ж Шериф зумів черговий раз стати чемпіоном Молдови. Команда з Тирасполя обіграла на виїзді Динамо-Авто (3:0) та відірвалася від другого Петрокубка на 11 очок за три тури до фінішу.

Таким чином, Вернидуб вдруге поспіль стає чемпіоном Молдови, а сам Шериф виграє вже 20-те золото в останніх 22 чемпіонатах.

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Крім того, за Вернидуба Шериф цього сезону вперше потрапив у групову стадію Ліги чемпіонів, де зумів обіграти Шахтар і Реал. Потрапивши до 1/16 фіналу Ліги Європи, тираспільці драматично вилетіли від Браги (2:0, 0:2) у серії пенальті.

Раніше Вернидуб проїхався по ексгендиректору Зорі Сергію Рафаїлову. Ватний функціонер зник у Росії і в соцмережах активно постить маразматичні тексти про нацистів та бандерівців в Україні.