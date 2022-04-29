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Украинский тренер стал чемпионом Молдовы во время службы в ВСУ

Анатолий Дерека
29 апреля, 18:44
Тираспольский Шериф Юрия Вернидуба досрочно выиграл чемпионат Молдовы и представит команду в Лиге чемпионов

Зарплата Юрия Вернидуба в 25 раз меньше чем у Анчелотти / Фото: Reuters

Украинские спортсмены активно помогают стране в войне с Россией. Одним из самых активных участников является экс-коуч Зари Юрий Вернидуб.

С начала полномасштабной войны наставник Шерифа вернулся на Родину и вступил в ряды ВСУ. Тем временем, клуб отпустил наставника и не объявлял о прекращении контракта.

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Сегодня же Шериф сумел в очередной раз стать чемпионом Молдовы. Команда из Тирасполя обыграла на выезде Динамо-Авто (3:0) и оторвалась от второго Петрокубка на 11 очков за три тура до финиша.

Таким образом, Вернидуб во второй раз подряд становится чемпионом Молдовы, а сам Шериф выигрывает уже 20-е золото в последних 22 чемпионатах.

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Кроме того, при Вернидубе Шериф в этом сезоне впервые попал в групповую стадию Лиги чемпионов, где сумел обыграть Шахтер и Реал. Попав в 1/16 финала Лиги Европы, тираспольцы драматично вылетели от Браги (2:0, 0:2) в серии пенальти.

Ранее Вернидуб проехался по экс-гендиректору Зари Сергею Рафаилову. Ватный функционер скрылся в России и в соцсетях активно постит маразматические тексты о нацистах и бандеровцах в Украине.