Український гравець принципово відмовився від переїзду в Росію – за нього пропонували солідну суму

Десна готова була продати Олексія Гуцуляка в Крила Совєтов за 1 мільйон євро, але вінгер не захотів грати в сусідній країні

Олексій Гуцуляк поки залишається гравцем Десни / Фото: FootBoom

В неділю Десна розгромила вдома Чорноморець в матчі 1 туру чемпіонату України. Дублем відзначився Владислав Калитвинцев, а ще один гол на свій рахунок записав Тарас Завійський.

А ось вінгер Олексій Гуцуляк участь в поєдинку не прийняв. За інформацією ТаТоТаке, російський клуб Крила Совєтов зробив пропозицію Десні про трансфер уродженця Хмельницької області. Президент чернігівців запросив за перехід Олексія 1 мільйон євро.

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Втім, сам хавбек навідріз відмовився від переїзду до Росії. Крім представника РПЛ, інтерес до Гуцуляка проявляють Рух та Дніпро-1. Контракт з Десною у Олексія розрахований ще на півтора року.

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Гуцуляк є вихованцем Карпат, за які виступав з 2013 по 2020 роки з невеликою перервою на оренду в Вільярреал. Правда, в Іспанії вінгер так і не зіграв жодного матчу. У Десну Олексій перейшов взимку 2020 року. За цей час футболіст провів 30 матчів, відзначившись двома голами та дев'ятьма результативними передачами.

Відзначимо, що цього літа в Крила Совєтов вже перейшов один українець. Мова про Дмитра Іванісеню, який раніше виступав за Зорю. У минулому сезоні команда з Самари виграла другий дивізіон чемпіонату Росії і тепер виступає в місцевій Прем'єр-Лізі.