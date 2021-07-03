Все заради грошей? Гравець збірної України переходить в російський клуб з радянською спадщиною

Дмитро Іванисеня проміняв кар'єру в збірній України заради контракту з новачком чемпіонату Росії. Півзахисник був одним з лідерів Зорі, але вирішив податися на заробітки в Росію

Дмитро Іванисеня викликався в збірну України / Фото: ФФУ

Колишній гравець луганської Зорі Дмитро Іванисеня, який викликався в збірну України, продовжить кар'єру в Росії. Він прибув в розташування Крил Рад в Сербії, де клуб готується до нового сезону, для підписання контракту.

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Після закінчення минулого сезону у Іванисені завершився контракт з луганчанами, а про нову угоду сторони домовитися не зуміли – Дмитра не влаштували фінансові умови, повідомлялося в програмі ТаТоТаке.

Іванисеня був одним з лідерів Зорі і заробив запрошення в збірну України, але з переїздом до Росії про кар'єру в національній збірній йому доведеться забути, як це раніше сталося з Ярославом Ракицьким, Іваном Ордецем і багатьма іншими "годувальниками".

До речі, раніше ми писали, що російські чиновники не пускали колишнього тренера українського клубу на заробітки і хотіли хабар.