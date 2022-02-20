20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Український герой Олімпіади незадоволений: що сталося

Андрій Трофімов
20 лютого, 18:25
Олександр Абраменко приніс Україні єдину нагороду Олімпіади-2022 у Пекіні – срібло у фристайлі. Але якістю свого медального стрибка сам спортсмен залишився незадоволеним

Олександр Абраменко / Фото: Reuters

Якби Олександр Абраменко виконав стрибок ідеально – нагорода могла бути золотою, а не срібною.

Читайте також: Росія в істериці: Абраменко порушив дві заборони на Олімпіаді

Реклама

"Перед стрибком були і страх, і хвилювання. Це дуже відволікало від того, що тобі потрібно зробити. Тому складно було впоратися з собою, але вдалося. Звичайно, вдалося не все".

"Я хотів зробити цей стрибок ідеально і отримати від суддів, напевно, балів за 130. Але припустився помилки на приземленні, і вони мені, звичайно, зняли бали".

"Своїм стрибком я не дуже задоволений. Але цього вистачило, щоб посісти друге місце. Тобто я маю на увазі не те, що я не радий сріблу. Я не радий, що мені не вдалося зробити ідеальний стрибок", – зазначив Олександр Абраменко у коментарі Суспільне.

Олександр Абраменко знову взяв медаль Олімпійських ігор / Фото: REUTERS

Нагадаємо, Абраменко посів другу сходинку з результатом 116.5 бала, випередивши Іллю Бурова з РОК (114.93) та поступившись китайцю Ці Гуанпу (129.0).

Абраменко зі сріблом Пекіна-2022 / Фото: Reuters

Реклама

Раніше ми писали, скільки отримає Абраменко за медаль Олімпіади-2022. 33-річного спортсмена чекає винагорода від держави у розмірі 80 тисяч доларів.