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5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинский герой Олимпиады недоволен: что случилось

Андрей Трофимов
20 февраля, 18:25
Александр Абраменко принес Украине единственную награду Олимпиады-2022 в Пекине – серебро во фристайле. Но качеством своего медального прыжка сам спортсмен остался недоволен

Александр Абраменко / Фото: Reuters

Если бы Александр Абраменко исполнил прыжок идеально – награда могла быть золотой, а не серебряной.

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"Перед прыжком были и страх и волнение. Это очень отвлекало от того, что тебе нужно сделать. Потому сложно было с собой справиться, но удалось. Конечно, удалось не все".

"Я хотел сделать этот прыжок идеально и получить от судей, наверное, баллов за 130. Но допустил ошибку на приземлении, и они мне, конечно, сняли баллы".

"Своим прыжком я не очень доволен. Но этого хватило, чтобы занять второе место. То есть я имею в виду не то, что я не рад серебру. Я не рад, что у меня не получилось совершить идеальный прыжок", – отметил Александр Абраменко в комментарии Суспільне.

Александр Абраменко снова взял медаль на Олимпийских играх / Фото: REUTERS

Напомним, Абраменко занял второе место с результатом 116.5 балла, опередив Иллю Бурова из РОК (114.93) и уступив китайцу Ци Гуанпу (129.0).

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Абраменко с серебром Пекина-2022 / Фото: Reuters

Ранее мы писали, сколько получит Абраменко за медаль Олимпиады-2022. 33-летнего спортсмена ждет вознаграждение от государства в размере 80 тысяч долларов.